Президент Литви скликав засідання Держради оборони для обговорення загроз

Президент Литви Гітанас Науседа скликав у вівторок засідання Державної ради оборони (ДРО) країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Як зазначає канцелярія глави держави, під час засідання члени ради ознайомляться з оцінкою стратегічних загроз, проведеною розвідувальними службами Литви, та обговорять структуру системи національної оборони.

ДРО також оцінить економічні та фінансові заходи для розвитку сухопухотної дивізії в складі збройних сил Литви.

Вільнюс планує створити легку сухопутну дивізію до 2030 року, а парламент країни наразі розглядає нову модель системи призову на військову службу.

Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте раніше заявила, що ці зміни вимагатимуть додаткового фінансування оборони в розмірі близько 0,4-0,5 відсотка ВВП, на додаток до 2,52 відсотка ВВП, які наразі узгоджені політичними партіями.

Одним із способів залучення додаткових коштів, що розглядається, є запровадження податку на оборону. Дебати про це відновилися після того, як президент розкритикував оборонний бюджет на 2024 рік за те, що в ньому не було передбачено коштів на план щодо створення сухопутної дивізії, раніше схвалений ДРО.

Наразі фінансування оборони збільшується за рахунок так званого податку солідарності – податку на надприбутки банків, надходження від якого спрямовуються на військову інфраструктуру.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову, а головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в країні.