Президент Литвы созвал заседание Госсовета по обороне для обсуждения угроз

Президент Литвы Гитанас Науседа созвал во вторник заседание Государственного совета по обороне (ГРО) страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Как отмечает канцелярия главы государства, во время заседания члены совета ознакомятся с оценкой стратегических угроз, проведенной разведывательными службами Литвы, и обсудят структуру системы национальной обороны.

ДРО также оценит экономические и финансовые меры для развития сухопутной дивизии в составе вооруженных сил Литвы.

Вильнюс планирует создать легкую сухопутную дивизию до 2030 года, а парламент страны сейчас рассматривает новую модель системы призыва на военную службу.

Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее заявила, что эти изменения потребуют дополнительного финансирования обороны в размере около 0,4-0,5 процента ВВП, в дополнение к 2,52 процента ВВП, которые сейчас согласованы политическими партиями.

Одним из рассматриваемых способов привлечения дополнительных средств является введение налога на оборону. Дебаты об этом возобновились после того, как президент раскритиковал оборонный бюджет на 2024 год за то, что в нем не было предусмотрено средств на план по созданию сухопутной дивизии, ранее одобренный ДРО.

Сейчас финансирование обороны увеличивается за счет так называемого налога солидарности – налога на сверхприбыли банков, поступления от которого направляются на военную инфраструктуру.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва, а главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы системы призыва в стране.