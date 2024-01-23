ЗМІ: ув’язненого ексглаву МВС Польщі забирали до лікарні
Ув’язненого за вироком суду колишнього міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського нібито забирали до лікарні на обстеження.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на свої джерела, першою інформацію опублікувала Gazeta Wyborcza.
Камінського нібито забирали до лікарні на обстеження через низький рівень цукру в крові і низький пульс, що напевно є наслідком його голодування на знак протесту. Це є стандартною процедурою у випадках, коли лікар бачить потребу провести додаткові обстеження, які не можна виконати у лікарні при пенітенціарному закладі.
🔴#PILNE | Mariusz #Kamiński trafił do radomskiego szpitala przy ulicy Aleksandrowicza. #włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/khn6tyT14U— Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) January 22, 2024
За кілька годин до того син Камінського у телеефірі заявив, що родина отримала "абсолютно протилежні" висновки щодо його стану здоров’я – один про те, що його стан небезпечний, інший – що все добре.
Офіційно ані адвокат Камінського, ані Мін’юст не підтверджували, що його забирали до лікарні.
Нагадаємо, політиків "Права і справедливості" Маріуша Камінського та його ексзаступника Мацея Вонсіка 9 січня затримали в президентському палаці, де вони перебували. Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.
Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що знову ініціює процедуру їхнього помилування.
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