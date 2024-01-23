СМИ: заключенного экс-главу МВД Польши забирали в больницу

Заключенного по приговору суда бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского якобы забирали в больницу на обследование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на свои источники, первой информацию опубликовала Gazeta Wyborcza.

Каминского якобы забирали в больницу на обследование из-за низкого уровня сахара в крови и низкого пульса, что наверняка является следствием его голодовки в знак протеста. Это является стандартной процедурой в случаях, когда врач видит потребность провести дополнительные обследования, которые нельзя выполнить в больнице при пенитенциарном учреждении.

За несколько часов до этого сын Каминского в телеэфире заявил, что семья получила "абсолютно противоположные" выводы относительно его состояния здоровья – один о том, что его состояние опасно, другой – что все хорошо.

Официально ни адвокат Каминского, ни Минюст не подтверждали, что его забирали в больницу.

Напомним, политиков "Права и справедливости" Мариуша Каминского и его экс-заместителя Мацея Вонсика 9 января задержали в президентском дворце, где они находились. Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток СВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что снова инициирует процедуру их помилования.

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