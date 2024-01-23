Президент Франції вперше з 1962 року звернувся до німців німецькою мовою

Президент Франції Емманюель Макрон здивував присутніх у німецькому парламенті в понеділок, виголосивши прощальну промову на честь Вольфганга Шойбле переважно німецькою мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Французький президент був запрошений до Бундестагу, щоб вшанувати пам'ять Шойбле, колишнього міністра фінансів Німеччини, який помер наприкінці грудня у віці 81 року.

Макрон скористався можливістю зробити те, що французькі президенти роблять надзвичайно рідко. Він звернувся до німецької аудиторії німецькою мовою. Востаннє це робив Шарль де Голль у Людвігсбурзі в 1962 році.

"Німеччина втратила державного діяча. Європа втратила опору. Франція втратила друга", – сказав Макрон під час своєї 15-хвилинної промови, яка помітно зворушила дружину Шойбле Інгеборг, що сиділа зі сльозами на очах.

Макрон, який раніше публічно вимовляв лише кілька слів німецькою, читав з рукопису, але його вимова була грамотною.

Франк Гронінгер, викладач німецької мови та культури в Міністерстві закордонних справ Франції, який навчав Макрона, розповів, що президент практикувався недовго.

"Ми займалися близько півтори години вчора, а потім ще раз сьогодні вранці близько години перед вильотом до Берліна. Потім ми ще раз пройшлися по деяких деталях промови на борту літака", – сказав Гронінгер в телефонному інтерв'ю виданню.

Гронінгер сказав, що Макрон мав "певні попередні знання" мови, оскільки вивчав її в школі та університеті. Він також практикувався з президентом під час підготовки до державного візиту до Німеччини в липні минулого року, який був скасований через протести у Франції.

"Тож нам залишалося лише попрацювати над дрібними деталями", – розповів Гронінгер.

"Метою було здивувати людей. Ви могли помітити, що була емоційна частина промови і технічна частина. І ідея полягала в тому, щоб зробити емоційну частину промови німецькою мовою, щоб вона була ще сильнішою і щоб дійсно показати цей жест, що президент докладає зусиль, щоб виголосити промову німецькою мовою", – додав викладач.

Гронінгер народився в Німеччині, але отримав французьке громадянство шість років тому. Відповідаючи на запитання, чи навчав він Макрона краще розуміти холодного та стриманого канцлера Німеччини Олафа Шольца, з яким французький президент неодноразово конфліктував і навіть скасував спільну пресконференцію у 2022 році, Гронінгер розсміявся.

"Це не було частиною теперішнього тренінгу, на це було занадто мало часу. Графік президента дуже щільний. Я думаю, що ще багато чого можна зробити", – сказав він.

Гронінгер стверджує, що тепер м'яч на полі Шольца, який має продемонструвати власну прихильність до франко-німецьких відносин і попрактикувати свою французьку мову.

Церемонія у Бундестазі відбулася 22 січня, рівно через п'ять років після укладання Аахенського договору про зміцнення співпраці між Парижем і Берліном і рівно через 61 рік після укладання Єлисейського договору – символічної післявоєнної угоди, спрямованої на поховання багатовікової ворожнечі між двома країнами.