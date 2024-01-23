Прем’єр Британії обіцяє подальші удари по хуситах у разі потреби

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британські сили "без вагань" завдадуть нових ударів по позиціях повстанців-хуситів у Ємені, якщо ті не припинять перешкоджати комерційному судноплавству в Червоному морі.

Слова Сунака під час виступу в британській Палаті громад 23 січня цитує BBC, повідомляє "Європейська правда".

Британський прем’єр доповів депутатам про останню серію ударів, яку Британія та США спільно завдали по хуситах у ніч проти вівторка, наголосивши, що вони здійснювались "максимально обережно" й не зачепили цивільне населення.

"Ми не прагнемо конфронтації. Ми закликаємо хуситів і тих, хто їм допомагає, припинити ці незаконні та неприйнятні напади (в Червоному морі. – Ред.). Але, якщо буде потрібно, Сполучене Королівство без вагань відповість знову в межах самозахисту", – сказав Сунак.

Він наголосив, що Британія "не може залишатися осторонь та дозволяти, аби ці напади відбувались безперешкодно".

Як повідомлялось, у ніч проти 23 січня сили США та Великої Британії за підтримки союзників з Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів завдали ударів по восьми об'єктах хуситів в районах Ємену. З британського боку в операції були задіяні чотири винищувачі Typhoon і два танкери Voyager.

Ці удари стали відповіддю на неодноразові атаки хуситів у Ємені, які підтримують терористичне угруповання ХАМАС, на комерційні судна в Червоному морі нібито через їхній зв’язок із Ізраїлем і США.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.