Премьер Британии обещает дальнейшие удары по хуситам в случае необходимости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские силы "без колебаний" нанесут новые удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, если те не прекратят препятствовать коммерческому судоходству в Красном море.

Слова Сунака во время выступления в британской Палате общин 23 января цитирует BBC, сообщает "Европейская правда".

Британский премьер доложил депутатам о последней серии ударов, которую Великобритания и США совместно нанесли по хуситам в ночь на вторник, отметив, что они осуществлялись "максимально осторожно" и не задели гражданское население.

"Мы не стремимся к конфронтации. Мы призываем хуситов и тех, кто им помогает, прекратить эти незаконные и неприемлемые нападения (в Красном море. – Ред.). Но, если потребуется, Соединенное Королевство без колебаний ответит снова в рамках самозащиты", – сказал Сунак.

Он подчеркнул, что Великобритания "не может оставаться в стороне и позволять, чтобы эти нападения происходили беспрепятственно".

Как сообщалось, в ночь на 23 января силы США и Великобритании при поддержке союзников из Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по восьми объектам хуситов в районах Йемена. С британской стороны в операции были задействованы четыре истребителя Typhoon и два танкера Voyager.

Эти удары стали ответом на неоднократные атаки хуситов в Йемене, которые поддерживают террористическую группировку ХАМАС, на коммерческие суда в Красном море якобы из-за их связи с Израилем и США.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.