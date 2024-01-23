В Швеции пока не видят причин обсуждать с Венгрией свое вступление в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, комментируя приглашение венгерского премьера Виктора Орбана для обсуждения вступления страны в НАТО, считает, что сейчас для таких переговоров нет причин.

Слова Билльстрёма цитирует газета Dagens Nyheter, сообщает "Европейская правда".

Глава шведского МИД подтвердил, что Стокгольм видел приглашение премьера страны Ульфа Кристерссона в Венгрию.

"Теперь мы должны проанализировать письмо. Между Швецией и Венгрией продолжается очень широкое сотрудничество, поэтому причин продолжать обсуждение (между ними. – Ред.) хватает. Мы стремимся к конструктивному диалогу", – добавил он.

Билльстрём также обратил внимание, что Венгрия – в отличие от Турции – не выдвигала никаких публичных условий для одобрения вступления Швеции в Североатлантический альянс.

"В этой ситуации мы должны обдумать, что это письмо сигнализирует... Я не вижу причин вести переговоры по этой ситуации (вступления в НАТО. – Ред.). Впрочем, мы можем и дальше продолжать диалог и обсуждать проблемные вопросы", – пояснил шведский министр.

Венгрия и Турция, как известно – последние две страны, которые до сих пор не ратифицировали в национальных парламентах протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс и таким образом блокируют приобретение ею полноправного членства.

Руководитель аппарата Орбана недавно сетовал, что шведская сторона "не ищет контакта с Венгрией", словно для нее не важно быстрее решить вопрос. В то же время он заверил, что Венгрия хочет быть не последней страной, которая одобрит вступление Швеции.