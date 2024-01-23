Президент Польши во второй раз помиловал осужденных экс-глав МВД Каминского и Вонсика

Польский президент Анджей Дуда помиловал бывших руководителей Министерства внутренних дел Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, осужденных в связи с превышением полномочий.

Об этом Дуда сказал в специальном обращении 23 января, сообщает "Европейская правда".

Президент Польши заявил, что считает свое предыдущее помилование Каминского и Вонсика в 2015 году действующим, но "принимая во внимание общественные беспорядки, которые возникли из-за заключения министров", решил начать новую процедуру помилования.

"Господа (Каминский и Вонсик. – Ред.) помилованы. Подтверждаю это самым решительным образом. Обращаюсь к министру (юстиции. – Ред.), генеральному прокурору с просьбой немедленно начать дальнейшие действия по этому делу", – сказал он.

"Я призываю к немедленному продолжению дела – к немедленному выполнению приказа президента и немедленному освобождению господ, особенно Мариуша Каминского по состоянию здоровья", – подчеркнул Дуда на фоне слухов, что Каминского, который объявил голодовку, недавно забирали в больницу.

Напомним, политиков "Права и справедливости" Мариуша Каминского и его экс-заместителя Мацея Вонсика 9 января задержали в президентском дворце, где они находились. Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток СВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

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