У Німеччині хочуть заборонити вживати алкоголь до 18 років навіть у присутності батьків

В уряді Німеччини пропонують підвищити до 18 років вік, з якого дозволяється вживання алкоголю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Федеральний комісар з питань наркоманії та наркотиків від соціал-демократів Буркхард Блінерт пропонує заборонити дозвіл на вживання алкоголю у присутності батьків з 14 років.

"Коли діти й підлітки сидять поруч з батьками, вплив алкоголю був і залишається незмінним і катастрофічним в цьому віці", – сказав він в інтерв'ю Ippen Media.

За його словами, заборона на вживання алкоголю батьками та підлітками є унікальною в Європі в такому вигляді. Тому він пропонує встановити стандартний віковий ценз у 18 років для всіх речовин, що викликають залежність.

"Це відображає анахронічне сприйняття того, що в Німеччині немає проблеми з алкоголем. Але в нас дійсно є серйозна проблема з його споживанням", – вважає Блінерт.

Інститут досліджень системи охорони здоров'я Бармера нещодавно повідомив, що 1,5 мільйона людей в Німеччині мають залежність від алкоголю та отримували стаціонарне або амбулаторне лікування в 2022 році.

Водночас цифри для молоді дуже різняться. Згідно з опитуваннями Федерального статистичного відомства, у 2021 році близько 11 700 дітей та молодих людей у віці від 10 до 19 років були госпіталізовані через гостре зловживання алкоголем.

У 2019 році таких випадків було близько 20 300. Найвищий показник зафіксували в 2012 році: 26 700 випадків лікування. Найнижчий показник становив 11 500 дітей та підлітків у 2001 році.

Федеральна асоціація педіатрів підтримує цю ініціативу. Її речник Якоб Маске заявив, що алкоголь може мати делалі більш токсичний вплив на мозок, що зростає, а більш раннє знайомство з наркотиками чи алкоголем, збільшує ймовірність виникнення залежності в майбутньому.

Раніше Блінерт представив звіт про масштаби ігрової залежності, згідно з яким приблизно 1,3 мільйона дорослих мають таку залежність, ще 3,3 мільйона мають її початкові ознаки.

Також повідомляли, що Данія обмежить продаж алкоголю особам до 18 років і підвищить ціни на жувальний тютюн, популярність яких серед молоді викликає занепокоєння в органів охорони здоров'я.

Водночас президента Емманюеля Макрона та його уряд звинувачували в заохоченні пияцтва у Франції.