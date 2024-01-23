В правительстве Германии предлагают повысить до 18 лет возраст, с которого разрешается употребление алкоголя.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Федеральный комиссар по вопросам наркомании и наркотиков от социал-демократов Буркхард Блинерт предлагает запретить разрешение на употребление алкоголя в присутствии родителей с 14 лет.

"Когда дети и подростки сидят рядом с родителями, влияние алкоголя было и остается неизменным и катастрофическим в этом возрасте", – сказал он в интервью Ippen Media.

По его словам, запрет на употребление алкоголя родителями и подростками является уникальным в Европе в таком виде. Поэтому он предлагает установить стандартный возрастной ценз в 18 лет для всех веществ, вызывающих зависимость.

"Это отражает анахроническое восприятие того, что в Германии нет проблемы с алкоголем. Но у нас действительно есть серьезная проблема с его потреблением", – считает Блинерт.

Институт исследований системы здравоохранения Бармера недавно сообщил, что 1,5 миллиона человек в Германии имеют зависимость от алкоголя и получали стационарное или амбулаторное лечение в 2022 году.

В то же время цифры для молодежи очень отличаются. Согласно опросам Федерального статистического ведомства, в 2021 году около 11 700 детей и молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет были госпитализированы из-за острого злоупотребления алкоголем.

В 2019 году таких случаев было около 20 300. Самый высокий показатель зафиксировали в 2012 году: 26 700 случаев лечения. Самый низкий показатель составлял 11 500 детей и подростков в 2001 году.

Федеральная ассоциация педиатров поддерживает эту инициативу. Ее представитель Якоб Маске заявил, что алкоголь может иметь делали более токсичное воздействие на растущий мозг, а более раннее знакомство с наркотиками или алкоголем, увеличивает вероятность возникновения зависимости в будущем.

Ранее Блинерт представил отчет о масштабах игровой зависимости, согласно которому примерно 1,3 миллиона взрослых имеют такую зависимость, еще 3,3 миллиона имеют ее начальные признаки.

Также сообщалось, что Дания ограничит продажу алкоголя лицам до 18 лет и повысит цены на жевательный табак, популярность которых среди молодежи вызывает беспокойство у органов здравоохранения.

В то же время президента Эмманюэля Макрона и его правительство обвиняли в поощрении пьянства во Франции.