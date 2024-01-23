Радник президента: Наразі для Литви немає військової загрози

Радник президента Литви Кястутіс Будріс заявив, що найближчим часом для Вільнюса немає військової загрози, але при цьому наголосив, що необхідно розглядати всі варіанти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Можна констатувати, що в оцінці військових загроз Литві в найближчій перспективі немає істотних змін, але, звісно, Росія залишається прямою військовою загрозою для НАТО", – сказав Будріс після засідання Держради оборони (ДРО).

Водночас він зазначив, що члени ДРО погодилися з необхідністю планувати різні дії на випадок різних безпекових сценаріїв.

"Ситуація з безпекою Литви нині залежить не тільки від динаміки війни в Україні, а й від розвитку подій в інших регіонах, і глобально. Так буде і в майбутньому", – додав радник президента.

Раніше глава литовської розвідки заявив, що Росія може ініціювати різні провокації на кордонах НАТО, тому Литві слід очікувати агресивної риторики з боку Кремля.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Про зміцнення кордону країн Балтії зі східними сусідами стало відомо на тлі все активніших дискусій про можливість нападу Росії на держави-члени НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що це може статись за кілька років.