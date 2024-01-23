Советник президента: В настоящее время для Литвы нет военной угрозы

Советник президента Литвы Кястутис Будрис заявил, что в ближайшее время для Вильнюса нет военной угрозы, но в то же время отметил, что необходимо рассматривать все варианты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Можно констатировать, что в оценке военных угроз Литве в ближайшей перспективе нет существенных изменений, но, конечно, Россия остается самой прямой военной угрозой для НАТО", – сказал Будрис после заседания Госсовета по обороне (ГСО).

Вместе с тем, он указал, что члены ГСО согласились с необходимостью планировать различные действия на случай различных сценариев по безопасности.

"Ситуация с безопасностью Литвы в настоящее время зависит не только от динамики войны в Украине, но и от развития событий в других регионах, и глобально. Так будет и в будущем", – добавил советник президента.

Ранее глава литовской разведки заявил, что Россия может инициировать различные провокации на границах НАТО, поэтому Литве следует ожидать агрессивной риторики со стороны Кремля.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Об укреплении границы стран Балтии с восточными соседями стало известно на фоне все более активных дискуссий о возможности нападения России на государства-члены НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что это может произойти через несколько лет.