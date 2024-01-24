В Польше начинаются крупные протесты фермеров с требованиями по импорту из Украины

В Польше 24 января начинается общенациональный протест фермеров с требованиями по защите их бизнеса от импорта из третьих стран, в частности Украины.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Аграрии планируют выйти на дороги городов и сел со своими тракторами и другой техникой в более чем 150 местах по всей территории страны. Протест чаще всего будет проходить в форме не блокады, а медленного движения колонны, или же демонстрации вдоль дороги.

Ключевое требование протеста – остановить "бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, которые не соблюдают европейские стандарты".

Польские аграрии настаивают, что оказались в неконкурентном положении из-за того, что они в своей деятельности обязаны выполнять ряд правил и дополнительно тратить средства на определенные меры защиты окружающей среды, тогда как на производителей в третьих странах эти требования не распространяются.

Также они хотят протестом призвать готовить "стратегию по вступлению Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства" с разделением на сектора.

Второе требование протестующих – пересмотреть общую европейскую политику в сфере сельского хозяйства. В частности, они недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом, и хотят изменений и большей "гибкости" в национальной стратегии на весь период до 2027 года.

Напомним, во время визита в Киев новый премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Украина и Польша найдут выгодный для сельхозпроизводителей обеих стран выход.

В то же время премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев обещал приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать интересы польских фермеров и перевозчиков, а также выразил ожидание, что и Польша предпримет шаги по снятию ограничений для украинских фермеров и производителей..