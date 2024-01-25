Португальские полицейские вышли на протест с требованием более высоких доплат за условия труда

В Португалии сотрудники полиции вышли протестовать, требуя уравнивания доплат за условия труда.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду тысячи правоохранителей в штатском вышли на улицы Лиссабона с требованием дать им такую же надбавку за "вредные условия труда", как и коллегам из отдела уголовных расследований.

В конце 2023 года, еще до отставки премьера Антониу Кошты, правительство утвердило доплаты "криминалистам" в размере до 700 евро в месяц, при этом с обратным действием во времени – с января 2023 года. Другие правоохранители считают, что также имеют право на равноценную доплату. Доплаты есть и сейчас, но составляют от трети до половины от той суммы, которую дали "криминалистам".

Протестующие молчаливой демонстрацией прошли к зданию парламента.

Президент Марсело Ребелу де Соуза ранее высказал мнение, что все сотрудники полиции должны были бы иметь идентичные доплаты.

Министр внутренних дел Хосе Луис Карнейро заявил, что временное правительство не может принимать решение о повышении заработных плат и этот вопрос должна рассматривать уже новая власть, сформированная после выборов 10 марта.

Предыдущее правительство, как известно, ушло в отставку в декабре на фоне коррупционного скандала.

Опросы свидетельствуют, что Социалистическая партия Португалии, которая была у власти до отставки правительства в декабре, увеличила свое лидерство перед досрочными выборами в парламент 10 марта.