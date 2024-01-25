В США рассчитывают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение нескольких дней окончательно одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО, что даст толчок к быстрым шагам на пути к одобрению Вашингтоном продажи истребителей F-16 Анкаре.

Об этом в интервью Reuters заявил посол США в Турции Джефф Флейк, сообщает "Европейская правда".

По его словам, как только Вашингтон получит официальный документ о ратификации, Государственный департамент США немедленно направит в Конгресс запрос на продажу истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов.

На вопрос, ожидает ли он, что это произойдет в течение нескольких дней, американский дипломат ответил: "Да, я ожидаю".

"Я не вижу никаких причин, почему, после того, как парламент принял это решение, Турция будет ждать", – сказал Флейк.

Reuters ранее сообщило, что президент США Джо Байден накануне направил письмо лидерам ключевых комитетов Конгресса, в котором проинформировал их о своем намерении официально начать процесс продажи самолетов F-16 Турции, как только Анкара окончательно утвердит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Напомним, Великое национальное собрание Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрило ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Эрдоган периодически требовал, чтобы Конгресс США одобрил поставки Анкаре американских истребителей F-16.

До недавнего времени Турция и Венгрия оставались единственными союзниками в НАТО, которые еще не ратифицировали членство Швеции.