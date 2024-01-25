Найближчими днями почнуться переговори про вихід США з Іраку

Сполучені Штати та Ірак планують незабаром розпочати офіційні переговори про завершення місії військової коаліції на чолі з США, сформованої для боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ) в Іраку.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, повідомляє Politico.

Засідання робочої групи Вищої військової комісії США та Іраку розпочнуться найближчими днями, чим дадуть старт процесу виходу американських військ, про який обидві країни домовилися під час переговорів у Вашингтоні минулого літа.

Ці зустрічі мають на меті забезпечити перехід до "міцного двостороннього партнерства у сфері безпеки" між Вашингтоном і Багдадом, йдеться в заяві Остіна.

Військові та оборонні фахівці в робочих групах зосередяться на графіку перехідного періоду, беручи до уваги загрозу, яку становить ІДІЛ, оперативні та екологічні вимоги, а також рівень спроможності іракських сил безпеки, зазначив глава Пентагону.

Після обговорення робоча група надасть коаліції рекомендації щодо "найбільш ефективної еволюції... місії, гарантуючи, що ІДІЛ ніколи не зможе відродитися", – сказав Остін.

ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати та Ірак мають намір розпочати переговори про виведення контингенту міжнародної коаліції з близькосхідної країни і її заміну на двосторонні відносини.

Напередодні стало відомо, що сили США завдали ударів по трьох об’єктах в Іраку, які використовуються підтримуваним Іраном терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупованнями.

Перед цим внаслідок потужного ракетного удару по американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку були поранені кілька військовослужбовців США.

У США заявили, що авіабазу масовано атакували ракетами підтримувані Іраном бойовики.