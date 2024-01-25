Прем’єри України та Франції провели першу телефонну розмову

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня провів телефонну розмову з новим головою французького уряду Габріелем Атталем.

Про це Шмигаль сповістив у Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови прем’єри України та Франції обговорили співпрацю, зокрема у військовій сфері, реалізацію реформ та європейську інтеграцію.

Голова уряду України подякував французькому колезі за додаткову партію ракет SCALP, створення "артилерійської коаліції" та збільшення постачання артилерійських систем та снарядів, а також підтримку програми Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро.

"Окрема увага на питаннях продовольчої безпеки та відновлення. Працюємо над конфіскацією російських активів. Разом із Францією також зацікавлені у співпраці в розмінуванні, транспортній та енергетичній сферах", – додав Шмигаль.

Колишнього міністра освіти Франції Габріеля Атталя призначили прем’єром 9 січня. 34-річний Атталь став наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки. Зазначимо, що він за материнською лінією походить з Одеси.

Детально про Атталя читайте у статті "Перший після Наполеона".