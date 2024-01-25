Премьеры Украины и Франции провели первый телефонный разговор

Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января провел телефонный разговор с новым главой французского правительства Габриэлем Атталем.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Во время разговора премьеры Украины и Франции обсудили сотрудничество, в частности в военной сфере, реализацию реформ и европейскую интеграцию.

Глава правительства Украины поблагодарил французского коллегу за дополнительную партию ракет SCALP, создание "артиллерийской коалиции" и увеличение поставок артиллерийских систем и снарядов, а также поддержку программы Ukraine Facility объемом 50 миллиардов евро.

"Отдельное внимание на вопросах продовольственной безопасности и восстановления. Работаем над конфискацией российских активов. Вместе с Францией также заинтересованы в сотрудничестве в разминировании, транспортной и энергетической сферах", – добавил Шмыгаль.

Бывшего министра образования Франции Габриэля Атталя назначили премьером 9 января. 34-летний Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории Пятой республики. Отметим, что он по материнской линии происходит из Одессы.

Подробно об Аттале читайте в статье "Первый после Наполеона".