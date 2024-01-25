Голова МВС Чехії сумнівається, чи правильно було повісити "Путіна в мішку для трупів"

Віцепрем'єр-міністр і голова міністерства внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан сказав, що зараз обрав би іншу форму привернення уваги до вбивств жінок і дітей в Україні, ніж банер із Путіним у мішку для трупів, вивішений на будівлі МВС у жовтні 2022 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Ракушан написав у Twitter (X).

За словами чеського міністра, про доречність банера з Путіним він замислився, коли під час заходу в місті Карвіна йому дали пакет з його фотографією та спитали, чи сумнівається він у своїй совісті.

"Я, безумовно, сумніваюся в цьому. Є межа між тим, що можна собі дозволити як громадянинові та як міністру. І чи правильно використовувати для цього офіційну установу", – додав він.

V reakci na Putina v pytli na mrtvoly, kterého jsem předloni nechal vyvěsit na budově ministerstva, jsem v Karviné dostal pytel se svou fotkou a dotazem, zda nezpytuji svědomí. Určitě ho zpytuju. Je hranice mezi tím, co si člověk může dovolit jako občan a co jako ministr. A… pic.twitter.com/v5Hnh3Tur0 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 25, 2024

Ракушан підкреслив, що вважає сам банер правильним, позаяк Путін і його режим є вбивцями маленьких дітей і жінок в Україні: "Ми не повинні цього заперечувати і повинні про це говорити. Але озираючись назад, я б обрав для цього іншу форму".

Зображення Путіна в мішку для трупів, розміщене між чеським та українським прапорами, з'явилося на внутрішній будівлі МВС в жовтні 2022 року в межах святкування річниці заснування Чехословаччини.

Тоді в міністерстві Ракушана заявили, що масштабна інсталяція мала на меті підкреслити не лише створення Чехословаччини, але й рішучість захищати демократичні цінності суверенної держави.

То був не перший випадок, коли чеські посадовці жорстко критикують Путіна. Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у 70-річчя президента РФ сфотографувалася у футболці з "посланням" для нього, яку їй подарувала чеська ініціатива збору коштів на зброю для України.