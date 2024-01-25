Глава МВД Чехии сомневается, правильно ли было повесить "Путина в мешке для трупов"

Вице-премьер-министр и глава министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан сказал, что сейчас выбрал бы другую форму привлечения внимания к убийствам женщин и детей в Украине, чем баннер с Путиным в мешке для трупов, вывешенный на здании МВД в октябре 2022 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Ракушан написал в Twitter (X).

По словам чешского министра, об уместности баннера с Путиным он задумался, когда во время мероприятия в городе Карвина ему дали пакет с его фотографией и спросили, сомневается ли он в своей совести.

"Я, безусловно, сомневаюсь в этом. Есть граница между тем, что можно себе позволить как гражданину и как министру. И правильно ли использовать для этого официальное учреждение", – добавил он.

V reakci na Putina v pytli na mrtvoly, kterého jsem předloni nechal vyvěsit na budově ministerstva, jsem v Karviné dostal pytel se svou fotkou a dotazem, zda nezpytuji svědomí. Určitě ho zpytuju. Je hranice mezi tím, co si člověk může dovolit jako občan a co jako ministr. A… pic.twitter.com/v5Hnh3Tur0 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 25, 2024

Ракушан подчеркнул, что считает сам баннер правильным, поскольку Путин и его режим являются убийцами маленьких детей и женщин в Украине: "Мы не должны этого отрицать и должны об этом говорить. Но оглядываясь назад, я бы выбрал для этого другую форму".

Изображение Путина в мешке для трупов, размещенное между чешским и украинским флагами, появилось на внутреннем здании МВД в октябре 2022 года в рамках празднования годовщины основания Чехословакии.

Тогда в министерстве Ракушана заявили, что масштабная инсталляция имела целью подчеркнуть не только создание Чехословакии, но и решимость защищать демократические ценности суверенного государства.

Это был не первый случай, когда чешские чиновники жестко критикуют Путина. Министр обороны Чехии Яна Чернохова в 70-летие президента РФ сфотографировалась в футболке с "посланием" для него, которую ей подарила чешская инициатива сбора средств на оружие для Украины.