У Німеччині фіксують зростання кількості антисемітських злочинів

Влада Німеччини відзначає різке зростання кількості злочинів на ґрунті антисемітизму на тлі конфлікту в Газі між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це свідчать дані Федерального відомства кримінальної поліції, які наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року в Німеччині було скоєно 2249 антисемітських злочинів.

Цю цифру озвучив урядовий уповноважений з питань боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн.

Він сказав, що "значна кількість" злочинів була скоєна не відразу після нападу 7 жовтня, "а тижнями і місяцями пізніше", коли Ізраїль активізував бойові дії в Газі.

Цифра за три з половиною місяці, що минули з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль, більш-менш порівнянна з кількістю злочинів, яку Німеччина могла б очікувати за звичайний повний рік.

Кляйн заявив, що під час нещодавніх загальнонаціональних протестів проти правого екстремізму були навіть випадки антисемітських нападів.

Він закликав до посилення законів про покарання за злочини на ґрунті ненависті для боротьби з антисемітизмом.

Уповноважений додав, що "шокований" тим, що висвітлення "ганебно високого рівня" антиєврейських злочинів практично зникло з німецьких ЗМІ та публічних дебатів.

Кляйн наголосив на необхідності солідарності з євреями не лише в День пам'яті жертв Голокосту, який відзначається в суботу, 27 січня, але й постійно.

Перед цим у Бельгії повідомили, що різко зросла кількість антисемітських актів, про що свідчать останні дані незалежного громадського органу, який бореться з дискримінацією.

Нагадаємо, у листопаді суд Страсбурга визнав 62-річного чоловіка винним у розпалюванні расової ненависті за антисемітське графіті й ухвалив засудити його до півтора року ув’язнення.

Перед цим стало відомо, що десять єврейських надгробків були пошкоджені на німецькому військовому кладовищі часів Першої світової війни в муніципалтеті Мулен-су-Тувен, що у французькому регіоні Уаза.