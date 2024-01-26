В Германии фиксируют рост числа антисемитских преступлений

Власти Германии отмечают резкий рост количества преступлений на почве антисемитизма на фоне конфликта в Газе между Израилем и ХАМАС.

Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства уголовной полиции, которые приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По данным ведомства, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в Германии было совершено 2249 антисемитских преступлений.

Эту цифру озвучил правительственный уполномоченный по вопросам борьбы с антисемитизмом Феликс Кляйн.

Он сказал, что "значительное количество" преступлений было совершено не сразу после нападения 7 октября, "а неделями и месяцами позже", когда Израиль активизировал боевые действия в Газе.

Цифра за три с половиной месяца, прошедших с момента нападения ХАМАС на Израиль, более или менее сопоставима с количеством преступлений, которое Германия могла бы ожидать за обычный полный год.

Кляйн заявил, что во время недавних общенациональных протестов против правого экстремизма были даже случаи антисемитских нападений.

Он призвал к ужесточению законов о наказании за преступления на почве ненависти для борьбы с антисемитизмом.

Уполномоченный добавил, что "шокирован" тем, что освещение "позорно высокого уровня" антиеврейских преступлений практически исчезло из немецких СМИ и публичных дебатов.

Кляйн отметил необходимость солидарности с евреями не только в День памяти жертв Холокоста, который отмечается в субботу, 27 января, но и постоянно.

Перед этим в Бельгии сообщили, что резко возросло количество антисемитских актов, о чем свидетельствуют последние данные независимого общественного органа, который борется с дискриминацией.

Напомним, в ноябре суд Страсбурга признал 62-летнего мужчину виновным в разжигании расовой ненависти за антисемитское граффити и постановил приговорить его к полутора годам заключения.

Перед этим стало известно, что десять еврейских надгробий были повреждены на немецком военном кладбище времен Первой мировой войны в муниципалитете Мулен-су-Тувен, что во французском регионе Уаза.