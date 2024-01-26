Бельгийская полиция нашла более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования Валлонии

Во время обыска, проведенного в декабре в офисе Каролины Дезир, министра образования франкоязычного южного региона Валлония, полиция нашла наркотики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

По данным местной прессы, полиция нашла в офисе министра более 50 пакетов кокаина.

В пятницу прокуратура Брюсселя подтвердила, что наркотики были обнаружены в кабинете министра. Один из сотрудников офиса был арестован и обвинен в продаже и хранении наркотиков.

Восьми другим подозреваемым были предъявлены обвинения в сбыте и хранении наркотиков.

Дезир подтвердила, что 13 декабря узнала о том, что ее помощник был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Она сказала, что уволила сотрудника "за злоупотребление доверием", после чего в его кабинете провели обыск в поисках "криминальных предметов", найдя "50 пакетиков с белым порошком".

По информации La Dernière Heure, полиция также нашла 10 тысяч евро наличными в доме арестованного сотрудника.

Прокуратура Брюсселя заявила, что расследование все еще продолжается.

Напомним, бельгийская таможня изъяла 116 тонн кокаина в порту Антверпена в 2023 году, установив рекорд второй год подряд.

Ранее сообщалось, что в Германии в 2023 году также изъяли рекордное количество кокаина.