Голова розвідки Німеччини: Путін не відмовився б від нападу на НАТО
Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль вважає, що російський президент Владімір Путін "не ухилився б" від можливості напасти на Північноатлантичний Альянс.
Про це Каль заявив в інтерв'ю друкованій версії журналу Focus, його цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".
Очільник BND вважає, що в Путіна "більше не було б причин не нападати на НАТО", якби Захід не продемонстрував чіткої готовності захищатися. "Якщо Україна буде змушена здатися, це не втамує жагу Росії до влади", – застеріг він.
Каль попередив, що метою Путіна є відновлення колишньої могутності й величі Великої Росії. "Було б жахливо, якби ця готовність до застосування сили взяла гору в зовнішній політиці і Європа капітулювала перед нею", – наголосив глава німецької зовнішньої розвідки.
Керівник федеральної розвідки Німеччини вважає малоймовірним зміну влади в Росії, позаяк путін "міцно сидить у сідлі".
"Навіть якщо він випаде з вікна або іншим чином зазнає шкоди, знайдеться достатньо людей, які думають так само, як він, і будуть проводити таку ж політику", – сказав Каль, додавши, що не бачить ознак зміни влади в РФ за одну ніч, наприклад за допомогою демократичних сил.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі не бачить загрози того, що Росія може напасти на будь-яку країну НАТО. Водночас раніше Пісторіус казав, що РФ може напасти на країну-члена НАТО за кілька років.