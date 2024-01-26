Глава разведки Германии: Путин не отказался бы от нападения на НАТО

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что российский президент Владимир Путин "не уклонился бы" от возможности напасть на Североатлантический Альянс.

Об этом Каль заявил в интервью печатной версии журнала Focus, его цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Глава BND считает, что у Путина "больше не было бы причин не нападать на НАТО", если бы Запад не продемонстрировал четкой готовности защищаться. "Если Украина будет вынуждена сдаться, это не утолит жажду России к власти", – предостерег он.

Каль предупредил, что целью Путина является восстановление былого могущества и величия Великой России. "Было бы ужасно, если бы эта готовность к применению силы возобладала во внешней политике и Европа капитулировала перед ней", – подчеркнул глава немецкой внешней разведки.

Руководитель федеральной разведки Германии считает маловероятным смену власти в России, поскольку Путин "крепко сидит в седле".

"Даже если он выпадет из окна или иным образом пострадает, найдется достаточно людей, которые думают так же, как он, и будут проводить такую же политику", – сказал Каль, добавив, что не видит признаков смены власти в РФ за одну ночь, например с помощью демократических сил.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы того, что Россия может напасть на любую страну НАТО. В то же время ранее Писториус говорил, что РФ может напасть на страну-члена НАТО через несколько лет.