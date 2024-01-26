Глава МЗС Литви відвідав Харків

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс побував у Харкові після масованої ракетної атаки РФ по місту, яка відбулась 23 січня.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Я тут, у Харкові, з тими, хто живе на передовій лінії демократії, протистоїть нашому спільному ворогу та захищає наші спільні цінності", – зазначив Ландсбергіс.

I am here in Kharkiv with those who live on the front line of democracy, facing our common enemy and defending our shared values. If we want to achieve peace in Europe, the line they hold must not break. pic.twitter.com/8Spbx91Gq1 January 26, 2024

Міністр закордонних справ Литви додав, що для досягнення миру в Європі, лінія фронту, яку тримають українці, не повинна зламатися.

Раніше стало відомо, що кількість загиблих у Харкові після ракетного удару росіян у вівторок 23 січня – 10 людей.

Повідомляли, що Європейська комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у прифронтових областях України, а Литва надає додаткових пів мільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проєкту.

Нагадаємо, Ландсбергіс прибув до України у четвер, 25 січня, для зустрічі з українськими посадовцями.

До того Ландсбергіс заявляв, що Україна зараз стримує російську агресію на своїй території, але у разі її поразки країни ЄС повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію.