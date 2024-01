Глава МЗС Литви відвідав Харків

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс побував у Харкові після масованої ракетної атаки РФ по місту, яка відбулась 23 січня.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Я тут, у Харкові, з тими, хто живе на передовій лінії демократії, протистоїть нашому спільному ворогу та захищає наші спільні цінності", – зазначив Ландсбергіс.

I am here in Kharkiv with those who live on the front line of democracy, facing our common enemy and defending our shared values. If we want to achieve peace in Europe, the line they hold must not break. pic.twitter.com/8Spbx91Gq1