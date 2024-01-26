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Глава МЗС Литви відвідав Харків

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П'ятниця, 26 січня 2024, 19:28

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс побував у Харкові після масованої ракетної атаки РФ по місту, яка відбулась 23 січня.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Я тут, у Харкові, з тими, хто живе на передовій лінії демократії, протистоїть нашому спільному ворогу та захищає наші спільні цінності", – зазначив Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Литви додав, що для досягнення миру в Європі, лінія фронту, яку тримають українці, не повинна зламатися.

Раніше стало відомо, що кількість загиблих у Харкові після ракетного удару росіян у вівторок 23 січня – 10 людей.

Повідомляли, що Європейська комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у прифронтових областях України, а Литва надає додаткових пів мільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проєкту. 

Нагадаємо, Ландсбергіс прибув до України у четвер, 25 січня, для зустрічі з українськими посадовцями.

До того Ландсбергіс заявляв, що Україна зараз стримує російську агресію на своїй території, але у разі її поразки країни ЄС повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію.

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Литва Війна з РФ