Глава МИД Литвы посетил Харьков

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис побывал в Харькове после массированной ракетной атаки РФ по городу, которая состоялась 23 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Я здесь, в Харькове, с теми, кто живет на передовой линии демократии, противостоит нашему общему врагу и защищает наши общие ценности", – отметил Ландсбергис.

I am here in Kharkiv with those who live on the front line of democracy, facing our common enemy and defending our shared values. If we want to achieve peace in Europe, the line they hold must not break. pic.twitter.com/8Spbx91Gq1