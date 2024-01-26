Глава МИД Литвы посетил Харьков

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис побывал в Харькове после массированной ракетной атаки РФ по городу, которая состоялась 23 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Я здесь, в Харькове, с теми, кто живет на передовой линии демократии, противостоит нашему общему врагу и защищает наши общие ценности", – отметил Ландсбергис.

I am here in Kharkiv with those who live on the front line of democracy, facing our common enemy and defending our shared values. If we want to achieve peace in Europe, the line they hold must not break. pic.twitter.com/8Spbx91Gq1 January 26, 2024

Министр иностранных дел Литвы добавил, что для достижения мира в Европе, линия фронта, которую держат украинцы, не должна сломаться.

Ранее стало известно, что число погибших в Харькове после ракетного удара россиян во вторник 23 января – 10 человек.

Сообщалось, что Европейская комиссия выделяет 15 миллионов евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в прифронтовых областях Украины, а Литва предоставляет дополнительных полмиллиона евро и берет ответственность за реализацию проекта.

Напомним, Ландсбергис прибыл в Украину в четверг, 25 января, для встречи с украинскими чиновниками.

До этого Ландсбергис заявлял, что Украина сейчас сдерживает российскую агрессию на своей территории, но в случае ее поражения страны ЕС должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию.