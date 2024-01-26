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Глава МИД Литвы посетил Харьков

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Пятница, 26 января 2024, 19:28

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис побывал в Харькове после массированной ракетной атаки РФ по городу, которая состоялась 23 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Я здесь, в Харькове, с теми, кто живет на передовой линии демократии, противостоит нашему общему врагу и защищает наши общие ценности", – отметил Ландсбергис.

Министр иностранных дел Литвы добавил, что для достижения мира в Европе, линия фронта, которую держат украинцы, не должна сломаться.

Ранее стало известно, что число погибших в Харькове после ракетного удара россиян во вторник 23 января – 10 человек.

Сообщалось, что Европейская комиссия выделяет 15 миллионов евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в прифронтовых областях Украины, а Литва предоставляет дополнительных полмиллиона евро и берет ответственность за реализацию проекта.

Напомним, Ландсбергис прибыл в Украину в четверг, 25 января, для встречи с украинскими чиновниками.

До этого Ландсбергис заявлял, что Украина сейчас сдерживает российскую агрессию на своей территории, но в случае ее поражения страны ЕС должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию.

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