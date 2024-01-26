Президент Еврокомиссии осудила всплеск антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила массовый рост антисемитизма в Европе после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

"Европейские евреи снова живут в страхе", – отметила фон дер Ляйен накануне Международного дня памяти жертв Холокоста и 79-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

Она призвала Евросоюз помнить о шести миллионах еврейских женщин, мужчин и детей, а также всех других жертв, среди которых сотни тысяч ромов, убитых во время Холокоста.

По ее словам, память о Холокосте приобрела новое значение после террористических атак палестинской боевой группировки ХАМАС на Израиль.

"Евреи подвергаются издевательствам, преследованиям и нападениям на улицах, в школах и университетах. Синагоги подвергались вандализму. Еврейские кладбища оскверняли", – указала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что антисемитской ненависти нет места, особенно в Европе, а также добавила, что нет никакого оправдания антисемитизму.

По данным Федерального ведомства уголовной полиции, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в Германии было совершено 2249 антисемитских преступлений.

Перед этим в Бельгии сообщили, что резко возросло количество антисемитских актов, о чем свидетельствуют последние данные независимого общественного органа, который борется с дискриминацией.

Напомним, в ноябре суд Страсбурга признал 62-летнего мужчину виновным в разжигании расовой ненависти за антисемитское граффити и постановил приговорить его к полутора годам заключения.

Перед этим стало известно, что десять еврейских надгробий были повреждены на немецком военном кладбище времен Первой мировой войны в муниципалитете Мулен-су-Тувен, что во французском регионе Уаза.