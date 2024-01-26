В Австрии тысячи людей вышли на акции протеста против правого экстремизма в Австрии

В трех крупных австрийских городах – Вене, Инсбруке и Зальцбурге – 26 января состоялись многотысячные демонстрации против правого экстремизма, инспирированные аналогичными акциями в соседней Германии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на PULS 24.

Демонстрации организовала группа австрийских организаций и союзов, среди которых – Fridays for Future и Австрийская федерация профсоюзов, а также поддержали политики и чиновники из Социал-демократической партии и "Зеленые", в частности министр здравоохранения Йоханнес Раух.

Митинг в Вене ФОТО: АРА

Точную численность участников акций, прошедших под лозунгом "Защита демократии", сказать трудно. Организаторы утверждают, что только в Вене, где демонстрация состоялась у здания парламента, присутствующих было 80 тысяч.

✨Wien leuchtet ✨ Es sind dunkle Zeiten doch wir leuchten für die Demokratie. Ein Meer an Menschen. Ein Meer aus Lichtern. Für eine solidarische, inklusive und klimagerechte Zukunft. Wir sind viele! Wir sind mehr! 🔥#demokratieverteidigen pic.twitter.com/pVNFnDmFak — Fridays For Future Wien (@ViennaForFuture) January 26, 2024

Агентство АРА же численность митинга в Вене оценило в 10 тысяч человек, в Инсбруке – в около три тысячи, а в Зальцбурге – до 1400.

Митинги состоялись по образцу аналогичных протестов в Германии в минувшие выходные. Тогда сотни тысяч людей вышли на улицы во многих городах в знак протеста против правого экстремизма.

Толчком стало обнародование информации о встрече крайне правых, где обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.