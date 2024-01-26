Таможни стран Балтии подтвердили единое применение санкций ЕС против России

Руководители таможенных служб Эстонии, Латвии и Литвы утвердили Соглашение о применении единых мер контроля за выполнением санкций Европейского Союза против России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщила литовская Таможенная служба.

Соглашение о едином применении санкций ЕС против России, подписанное руководителями таможенных ведомств стран Балтии, подтверждает предыдущие договоренности лидеров этих трех стран, принятые в декабре 2023 года.

Согласно ей, таможенные органы Эстонии, Латвии и Литвы усилят контроль за товарами, подпадающими под экспортные ограничения, которые экспортируются в третьи страны через или транзитом через Россию и Беларусь.

Они совместно обязуются принимать дополнительные меры проверки этих товаров. В частности таможни стран Балтии будут требовать дополнительных документов по транзиту или конечному использованию товаров, дополнительных деклараций производителей и экспортеров, чтобы уменьшить риск обхода санкций.

Агентство Bloomberg на прошлой неделе сообщало, что в Евросоюзе уже начались переговоры о следующем пакете санкций против России.

Как сообщалось, Польша и государства Балтии подготовили предложения новых санкций Евросоюза против России, что включает, среди прочего, отказ от российского сжиженного природного газа и алюминия.