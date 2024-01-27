У Сербії мітингували біля Конституційного суду, вимагаючи переглянути результати виборів

Близько двох тисяч противників президента Сербії Александара Вучича ввечері 27 січня мітингували біля будівлі Конституційного суду, вимагаючи скасувати вибори минулого місяця та провести їх повторно через повідомлення про масові порушення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Опозиційна група "Сербія проти насильства" звинуватила уряд Вучича у фальсифікаціях під час парламентських і місцевих виборів 17 грудня, зокрема в столиці Белграді.

Фото: АР

Сербський опозиційний політик Радомір Лазович на мітингу сказав, що "це боротьба всіх нас, усі програють від цього (фальсифікації голосування. – Ред.)".

Фото: АР

Учасники акції також пройшли маршем до штаб-квартири сербської державної телекомпанії РТС, яку вони звинувачують у проурядовій упередженості.

Це не перша подібна акція. З кінця грудня тисячі людей збирались на мітинги, звинувачуючи Вучича в крадіжці голосів – що призвело до порівнянь подій у Белграді з Революцією Гідності в Україні.

Міжнародні спостерігачі повідомляли про випадки підкупу голосів і вкидання бюлетенів у виборчі скриньки та заявили, що вибори в Сербії загалом відбулись у несправедливих умовах.

Тим не менш, Республіканська виборча комісія Сербії на початку січня визнала Сербську прогресивну партію Александара Вучича переможцем виборів і відхилила скарги опозиції. Конституційний суд країни, однак, ще не ухвалив рішення.