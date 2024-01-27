В Сербии митинговали возле Конституционного суда, требуя пересмотреть результаты выборов
Суббота, 27 января 2024, 11:14
Около двух тысяч противников президента Сербии Александара Вучича вечером 27 января митинговали у здания Конституционного суда, требуя отменить выборы в прошлом месяце и провести их повторно из-за сообщений о массовых нарушениях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Оппозиционная группа "Сербия против насилия" обвинила правительство Вучича в фальсификациях во время парламентских и местных выборов 17 декабря, в том числе в столице Белграде.
Сербский оппозиционный политик Радомир Лазович на митинге сказал, что "это борьба всех нас, все проиграют от этого (фальсификации голосования. – Ред.)".
Участники акции также прошли маршем в штаб-квартиру сербской государственной телекомпании РТС, которую обвиняют в проправительственной предвзятости.
Это не первая подобная акция. С конца декабря тысячи людей собирались на митинги, обвиняя Вучича в краже голосов – что привело к сравнениям событий в Белграде с Революцией Достоинства в Украине.
Международные наблюдатели сообщали о случаях подкупа голосов и вброса бюллетеней в избирательные урны и заявили, что выборы в Сербии в целом прошли в несправедливых условиях.
Тем не менее, Республиканская избирательная комиссия Сербии в начале января признала Сербскую прогрессивную партию Александра Вучича победителем выборов и отклонила жалобы оппозиции. Конституционный суд страны, однако, еще не принял решения.