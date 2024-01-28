Північна Корея вдруге на тижні запустила крилаті ракети біля східного узбережжя

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет біля свого східного узбережжя в неділю, і це вже другий такий запуск менш ніж за тиждень.

Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ракети були запущені близько 8 ранку за місцевим часом і пуски зараз аналізуються південнокорейськими і американськими розвідувальними органами. Скільки ракет було запущено і скільки вони пролетіли, не уточнюється.

"Посилюючи спостереження і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами і відстежують додаткові ознаки і дії з боку Північної Кореї", – йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів.

Північна Корея посилює конфронтацію зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками, але офіційні особи у Вашингтоні і Сеулі заявляють, що не помітили жодних ознак того, що Пхеньян має намір вдатися до неминучих військових дій.

На думку офіційних осіб і аналітиків, Пхеньян, швидше за все, продовжить або навіть збільшить кількість провокаційних кроків після того, як він досяг успіхів у розробці балістичних ракет, зміцнив співпрацю з Росією і Китаєм і відмовився від своєї десятирічної мети – мирного возз'єднання з Південною Кореєю.

Північна Корея провела перше випробування крилатої ракети з можливістю заподіяння ядерного удару у вересні 2021 року.

Останній запуск відбувся наступного дня після того, як китайська делегація на чолі з віцеміністром закордонних справ Сунь Вейдуном повернулася додому після триденного візиту до Пхеньяна, під час якого обидві сторони пообіцяли посилити тактичну співпрацю і захищати спільні інтереси.

Нагадаємо, вранці 24 січня Північна Корея запустила у Жовте море неуточнену кількість крилатих ракет. Такі ракети потенційно можуть нести ядерну боєголовку.

Це був перший пуск Північною Кореєю крилатих ракет з вересня 2023 року, коли запускали дві ракети великої дальності з імітацією ядерних боєголовок.

За 10 днів до цього Пхеньян заявив про успішні випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, а минулої п’ятниці – підводного ядерного дрона.