Северная Корея второй раз на неделе запустила крылатые ракеты у восточного побережья

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья в воскресенье, и это уже второй такой запуск менее чем за неделю.

Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ракеты были запущены около 8 утра по местному времени и пуски сейчас анализируются южнокорейскими и американскими разведывательными органами. Сколько ракет было запущено и сколько они пролетели, не уточняется.

"Усиливая наблюдение и бдительность, наши военные тесно сотрудничают с Соединенными Штатами и отслеживают дополнительные признаки и действия со стороны Северной Кореи", – говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

Северная Корея усиливает конфронтацию с Соединенными Штатами и их союзниками, но официальные лица в Вашингтоне и Сеуле заявляют, что не заметили никаких признаков того, что Пхеньян намерен прибегнуть к неизбежным военным действиям.

По мнению официальных лиц и аналитиков, Пхеньян, скорее всего, продолжит или даже увеличит количество провокационных шагов после того, как он достиг успехов в разработке баллистических ракет, укрепил сотрудничество с Россией и Китаем и отказался от своей десятилетней цели – мирного воссоединения с Южной Кореей.

Северная Корея провела первое испытание крылатой ракеты с возможностью нанесения ядерного удара в сентябре 2021 года.

Последний запуск состоялся на следующий день после того, как китайская делегация во главе с вице-министром иностранных дел Сунь Вэйдуном вернулась домой после трехдневного визита в Пхеньян, во время которого обе стороны пообещали усилить тактическое сотрудничество и защищать общие интересы.

Напомним, утром 24 января Северная Корея запустила в Желтое море неуточненное количество крылатых ракет. Такие ракеты потенциально могут нести ядерную боеголовку.

Это был первый пуск Северной Кореей крылатых ракет с сентября 2023 года, когда запускали две ракеты большой дальности с имитацией ядерных боеголовок.

За 10 дней до этого Пхеньян заявил об успешных испытаниях твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, а в прошлую пятницу – подводного ядерного дрона.