США и Ирак начали переговоры по выводу войск

Ирак и официальные представители военной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) начали переговоры в Багдаде в субботу, чтобы пересмотреть будущее миссии.

Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра Ирака Мохаммеда Шии Аль-Судани, сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Bloomberg.

Хотя Аль-Судани заявил, что хочет согласовать с США и их союзниками дату вывода их войск из Ирака, Министерство обороны в Вашингтоне заявляет, что эти встречи не являются переговорами о выводе американских войск из Ирака.

На повестке дня заседаний Высшей военной комиссии США и Ирака стоят три вопроса: угроза со стороны ИГИЛ, оперативные и экологические требования и укрепление иракских сил безопасности.

После осмотра "будет сформулирован конкретный график завершения военной миссии коалиции и перехода к двусторонним отношениям в сфере безопасности между Ираком, США и странами-партнерами по коалиции", – говорится в заявлении иракской стороны.

"Наши иракские партнеры заверили нас в своей приверженности к совместной работе над формированием будущего военного присутствия США и окончательного поражения ИГИЛ", – заявила в четверг пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, переговоры "позволят перейти к прочному двустороннему партнерству в области безопасности между США и Ираком".

Ранее стало известно, что силы США нанесли удары по трем объектам в Ираке, которые используются поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками.

На прошлых выходных в результате мощного ракетного удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке были ранены несколько военнослужащих США.

В США заявили, что авиабазу Айн-аль-Асад массированно атаковали ракетами поддерживаемые Ираном боевики.