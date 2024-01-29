В Сербии объявили обвинение стрелку, который убил 9 человек

Суд сербского города Смедерево 29 января утвердил обвинительный акт по делу о массовой стрельбе в районе Младеноваца в мае 2023 года, в результате которой погибли девять человек и еще 14 получили ранения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Суд утвердил обвинение в убийстве, похищении и незаконном владении оружием Урошу Б., которого называют вероятным стрелком. Его отцу Радишу Б. инкриминируют незаконное владение оружием и взрывчаткой.

В отношении брата и дяди стрелка судьи решили не утверждать обвинения, поскольку этот вопрос должен решать другой суд.

Напомним, в мае 2023 года 21-летний мужчина открыл огонь по людям из автоматического оружия в трех селах вблизи Младеноваца, что к югу от Белграда, убив девять и ранив еще 14 человек.

Его задержали на следующий день.

Стрельба в Младеноваце произошла менее чем через двое суток после резонансного убийства в школе Белграда, когда 14-летний ученик застрелил восьмерых детей и охранника школы. Позже еще один ребенок умер в больнице от ранений.

Эти две стрельбы всколыхнули страну и вызвали массовые демонстрации против правительства с призывами прекратить пропаганду насилия. Их организаторы позже объединились в блок "Сербия против насилия", который принял участие в выборах в прошлом месяце.