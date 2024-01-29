Оппозиция в Венгрии хочет ускорить одобрение вступления Швеции в НАТО

Оппозиционные депутаты парламента Венгрии обратились к спикеру Ласло Кёвера с просьбой созвать внеочередное заседание на следующий понедельник, 5 февраля, для одобрения вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В письме, подписанном более чем 50 депутатами оппозиционных партий Венгрии, указано, что для одобрения вступления Швеции в НАТО нужны только голоса "47 мужественных депутатов" блока власти, которую представляют "Фидес" Виктора Орбана и ее младший партнер KDNP.

Дело в том, что голосование в венгерском парламенте невозможно без утверждения повестки дня, для чего у оппозиции голосов не хватает.

Пока неизвестно, будет ли удовлетворено ходатайство оппозиционеров – тем более, что спикер парламента Венгрии не планирует созывать депутатов вне очереди для голосования за вступление Швеции в Альянс. В прошлом году такие заседания проходили не раз, но депутаты "Фидес" их просто игнорировали.

Как известно, парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, а в четверг процедуру завершил своей подписью президент Эрдоган.

После этого Венгрия осталась последней страной, которая до сих пор не одобрила вступление Швеции.

Орбан в разговоре со Столтенбергом заверил его, что призывает парламент завершить ратификацию "при первой же возможности". Незадолго до голосования турецкого парламента он пригласил премьера Швеции в Будапешт, чтобы обсудить в том числе вступление Швеции в НАТО.