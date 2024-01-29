Президент Чехії закликає Європу готуватись до президентства Трампа у США

Чеський президент Петр Павел вважає, що Європа повинна готуватися до можливості перемоги на президентських виборах у США колишнього глави держави Дональда Трампа, зокрема в контексті подальшої допомоги Україні.

Про це Павел заявив в інтерв’ю Чеському радіо, його цитує інформагентство ČTK, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента Чехії, в Європі цілком законно розглядають можливість того, що Трамп переможе на виборах і дуже швидко укладе угоду з президентом Росії Владіміром Путіним, яка може бути зовсім не вигідною для України і Європи.

"У такому випадку ми опинимося перед доконаним фактом, з яким нам доведеться мати справу. Йдеться не про те, щоб підірвати трансатлантичний зв'язок, кинути виклик Сполученим Штатам як союзнику. Але ми повинні реалістично визнати, що Дональд Трамп дивиться на багато речей по-іншому", – пояснив Павел.

Він додав, що в разі перемоги Трампа на демократичних виборах необхідно поважати рішення американського народу: "Але ми повинні бути готові до цього, тому що, безумовно, будуть певні наслідки".

Павел вказав, що Україна, на відміну від Росії, має обмеження в нинішній ситуації на полі бою, особливо з погляду людських ресурсів, тож і потребує вона передусім засобів для активної оборони й порушення шляхів постачання російської армії – як-то артилерії чи крилатих ракет більшої дальності або F-16.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон заявив, що стратегія президента Росії Владіміра Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймериз у Айові пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

Президент Володимир Зеленський назвав "дуже небезпечним" те, що Трамп говорить про наміри "завершити війну" в Україні за 24 години.