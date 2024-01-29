Президент Чехии призывает Европу готовиться к президентству Трампа в США

Чешский президент Петр Павел считает, что Европа должна готовиться к возможности победы на президентских выборах в США бывшего главы государства Дональда Трампа, в частности в контексте дальнейшей помощи Украине.

Об этом Павел заявил в интервью Чешскому радио, его цитирует информагентство ČTK, сообщает "Европейская правда".

По словам президента Чехии, в Европе вполне законно рассматривают возможность того, что Трамп победит на выборах и очень быстро заключит соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое может быть совсем не выгодным для Украины и Европы.

"В таком случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело. Речь идет не о том, чтобы подорвать трансатлантическую связь, бросить вызов Соединенным Штатам как союзнику. Но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп смотрит на многие вещи по-другому", – пояснил Павел.

Он добавил, что в случае победы Трампа на демократических выборах необходимо уважать решение американского народа: "Но мы должны быть готовы к этому, потому что, безусловно, будут определенные последствия".

Павел указал, что Украина, в отличие от России, имеет ограничения в нынешней ситуации на поле боя, особенно с точки зрения человеческих ресурсов, поэтому и нуждается она прежде всего в средствах для активной обороны и нарушения путей снабжения российской армии – как то артиллерии или крылатых ракет большей дальности или F-16.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО и экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон заявил, что стратегия президента России Владимира Путина ждать возвращения Дональда Трампа в Белый дом является очередным просчетом Кремля.

Напомним, Дональд Трамп, который стремится переизбраться на должность в 2024 году, после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

Президент Владимир Зеленский назвал "очень опасным" то, что Трамп говорит о намерениях "завершить войну" в Украине за 24 часа.