Украина и Германия два дня говорили о "гарантиях безопасности"

Представители Украины и Германии провели двухдневный раунд переговоров по обязательствах по безопасности в соответствии с декларацией "Группы семи", заключенной на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 29 января сообщил Офис президента.

Во время переговоров представители ФРГ и Украины "обсудили формулировки ключевых положений соглашения, терминологию и юридические формальности", говорится в сообщении ОП.

"Представители Украины и Германии договорились о графике дальнейшей коммуникации между переговорными группами на ближайшее время", – добавили там, не уточняя подробностей.

Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц намекнул на то, что вскоре можно будет объявить о заключении соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной.

А президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности".

Как известно, большинство двусторонних соглашений между Украиной и партнерами, которые присоединились к рамочной декларации G7, еще на этапе переговоров. В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.

"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.