У Німеччині пропонують карати тюремними термінами кліматичних активістів, які блокують дороги

Німецька партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) запропонувала карати тюремними термінами кліматичних активістів, які блокують дороги.

Відповідну резолюцію ХСС наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Оскільки кліматичні правопорушники регулярно ставлять під загрозу життя і здоров'я інших людей своїми кримінальними злочинами, ми хочемо покарати блокування рятувальних шляхів і перешкоджання рятувальним операціям тюремним ув'язненням на строк не менше трьох місяців", – зазначили у політсилі.

Крім того, в партії пропонують превентивно ув'язнювати кліматичних активістів у майбутньому, якщо стане зрозуміло, що вони планують акцію з блокуванням доріг.

У ХСС вважають, що поліція повинна утримувати таких людей під вартою "за наявності конкретних доказів планування нових злочинів".

Крім того, як зазначили у партії, ті, хто вторгається "в зони з високим рівнем безпеки, такі як аеропорти", також має отримати тюремний термін щонайменше шість місяців.

"Той, хто, наприклад, заважає літакам злітати, має сидіти у в'язниці. Їхні дії свідчать про прогресуючу радикалізацію. Держава має реагувати на це послідовно і жорстко. Той, хто оголошує і неодноразово вчиняє кримінальні злочини та свідомо примушує громадян робити це в масовому порядку, – злочинець, а не кліматичний активіст", – сказав у коментарі Bild депутат Бундестагу Александр Добріндт.

Він також вважає, що мають бути посилені покарання за антиізраїльські гасла.

"Кожен, хто розпалює ненависть проти Ізраїлю, повинен бути покараний щонайменше шестимісячним ув'язненням", – зазначив Добріндт.

У ХСС також пропонують депортувати іноземців, які вчиняють антисемітські злочини, а також відбирати німецькі паспорти у осіб з подвійним громадянством за причетність до таких правопорушень.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Берліні кліматичні активісти заблокували головну дорогу, яка проходить між пам’ятником Колона Перемоги і Бранденбурзькими воротами поруч із будівлею німецького парламенту.

Перед тим вони двічі обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, а також будівлю офісу канцлера.