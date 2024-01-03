В Германии предлагают наказывать тюремными сроками климатических активистов, блокирующих дороги

Немецкая партия Христианско-социальный союз (ХСС) предложила наказывать тюремными сроками климатических активистов, которые блокируют дороги.

Соответствующую резолюцию ХСС приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

"Поскольку климатические правонарушители регулярно ставят под угрозу жизнь и здоровье других людей своими уголовными преступлениями, мы хотим наказать блокирование спасательных путей и препятствование спасательным операциям тюремным заключением на срок не менее трех месяцев", – отметили в политсиле.

Кроме того, в партии предлагают превентивно сажать климатических активистов в будущем, если станет понятно, что они планируют акцию с блокированием дорог.

В ХСС считают, что полиция должна удерживать таких людей под стражей "при наличии конкретных доказательств планирования новых преступлений".

Кроме того, как отметили в партии, те, кто вторгается "в зоны с высоким уровнем безопасности, такие как аэропорты", также должен получить тюремный срок не менее шести месяцев.

"Тот, кто, например, мешает самолетам взлетать, должен сидеть в тюрьме. Их действия свидетельствуют о прогрессирующей радикализации. Государство должно реагировать на это последовательно и жестко. Тот, кто объявляет и неоднократно совершает уголовные преступления и сознательно заставляет граждан делать это в массовом порядке, – преступник, а не климатический активист", – сказал в комментарии Bild депутат Бундестага Александр Добриндт.

Он также считает, что должны быть ужесточены наказания за антиизраильские лозунги.

"Каждый, кто разжигает ненависть против Израиля, должен быть наказан как минимум шестимесячным заключением", – отметил Добриндт.

В ХСС также предлагают депортировать иностранцев, совершающих антисемитские преступления, а также отбирать немецкие паспорта у лиц с двойным гражданством за причастность к таким правонарушениям.

Напомним, в конце ноября в Берлине климатические активисты заблокировали главную дорогу, которая проходит между памятником Колонна Победы и Бранденбургскими воротами рядом со зданием немецкого парламента.

Перед тем они дважды обливали краской Бранденбургские ворота, а также здание офиса канцлера.