Правительство Чехии поддержало инициативу о почтовом голосовании за рубежом

Правительство Чехии поддержало инициативу о введении голосования по почте для избирателей, проживающих за рубежом.

Об этом сообщает ČTK, пишет "Европейская правда".

Правительство поддержало соответствующую инициативу, внесенную депутатами от коалиционных партий. Ее сторонники аргументируют, что участие в выборах для чехов за рубежом в текущих условиях, когда голосовать можно только на участке в дипломатическом представительстве, является затратным делом и с точки зрения времени, и с точки зрения средств.

В то же время оппозиционные партии ANO и "Свобода и прямая демократия" (SPD) выступают против и называют нововведение угрозой для демократии и нарушающим тайну голосования.

В коалиции на эти обвинения говорят, что реальная причина протеста оппонентов – то, что они имеют незначительную поддержку среди граждан Чехии за рубежом, поэтому не заинтересованы, чтобы явка на зарубежных участках росла.

Рассмотрение проекта в Палате представителей ожидаемо будет сложным.

Предполагается, что первый раз воспользоваться опцией почтового голосования можно будет на выборах в Палату представителей в 2025 году.

С 2026 года голосование по почте будет доступно также для участия в президентских и европейских выборах.

Напомним, в Польше после смены власти инициировали проверку законности проведения выборов президента Польши 2020 года в форме почтового голосования из-за пандемии коронавируса.