В Дании и Норвегии из-за непогоды местами закрывают школы и отменяют приемы в клиниках
В ряде городов на крайнем юге Норвегии до конца недели закрыли школы из-за последствий снегопада, а в Дании непогода уже повлияла на работу больниц.
Об этом сообщают DR и NRK, пишет "Европейская правда".
В датской Северной Ютландии снегопад начался днем 3 января и продлится как минимум в течение вечера. В некоторых муниципалитетах соседей и членов семьи призвали позаботиться о своих знакомых и родных, которые зависят от помощи, потому что социальные службы могут не успеть доехать до всех.
Несколько региональных больниц перенесли запланированные на четверг несрочные приемы и операции, чтобы пациенты не отправлялись в путь в сложных погодных условиях.
Больница Ольборгского университета предложила ужин и ночлег персоналу и пациентам, которые не уверены, смогут ли безопасно доехать домой.
Сложная ситуация сохраняется на крайнем юге Норвегии, где местами выпало около метра снега и больше.
Во многих муниципалитетах, расположенных вдоль южного побережья Норвегии, из-за снега решили до конца недели закрыть школы. В этих заведениях учатся около 22 тысяч учеников.
Людям пришлось фактически раскапывать себе выход из домов и искать под сугробами автомобили.
Водителей призвали в четверг все еще не отправляться в поездки без крайней необходимости, чтобы не усложнять работу снегоуборочной техники.
Тем временем в Швеции в ночь на 3 декабря зафиксировали самый сильный январский мороз за четверть века – более -43°C, а в Финляндии в ночь на вторник зафиксировали -37,8°C.