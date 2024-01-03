В Дании и Норвегии из-за непогоды местами закрывают школы и отменяют приемы в клиниках

В ряде городов на крайнем юге Норвегии до конца недели закрыли школы из-за последствий снегопада, а в Дании непогода уже повлияла на работу больниц.

Об этом сообщают DR и NRK, пишет "Европейская правда".

В датской Северной Ютландии снегопад начался днем 3 января и продлится как минимум в течение вечера. В некоторых муниципалитетах соседей и членов семьи призвали позаботиться о своих знакомых и родных, которые зависят от помощи, потому что социальные службы могут не успеть доехать до всех.

Johnny Pedersen, Ritzau

Несколько региональных больниц перенесли запланированные на четверг несрочные приемы и операции, чтобы пациенты не отправлялись в путь в сложных погодных условиях.

Больница Ольборгского университета предложила ужин и ночлег персоналу и пациентам, которые не уверены, смогут ли безопасно доехать домой.

Сложная ситуация сохраняется на крайнем юге Норвегии, где местами выпало около метра снега и больше.

NRK

От читателей NRK, Adrian Smith

Во многих муниципалитетах, расположенных вдоль южного побережья Норвегии, из-за снега решили до конца недели закрыть школы. В этих заведениях учатся около 22 тысяч учеников.

Людям пришлось фактически раскапывать себе выход из домов и искать под сугробами автомобили.

От читателей NRK – SVEN ROAR MORTENSEN

Водителей призвали в четверг все еще не отправляться в поездки без крайней необходимости, чтобы не усложнять работу снегоуборочной техники.

Тем временем в Швеции в ночь на 3 декабря зафиксировали самый сильный январский мороз за четверть века – более -43°C, а в Финляндии в ночь на вторник зафиксировали -37,8°C.