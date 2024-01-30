Остін і Столтенберг обговорили нарощування виробництва зброї для України

Міністр оборони США Ллойд Остін та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрілися у Пентагоні, де обговорили підтримку низку питань, зокрема підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Пентагон.

"Кожен з них відзначив критичну важливість швидкого нарощування оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів та обладнання НАТО, а також виконання зростаючих вимог оборонних планів, ухвалених на Вільнюському саміті Альянсу", – йдеться в повідомленні.

Щодо України обидва лідери наголосили на важливості збереження єдності НАТО та обговорили поточну підтримку з боку Альянсу, зазначають у пресрелізі Пентагону.

Як йдеться у повідомленні, Столтенберг та Остін обговорили посилення засобів стримування та оборони НАТО, а також проаналізували прогрес у виконанні рішень, ухвалених на Вільнюському саміті 2023 року.

"Вони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема висловивши обурення та скорботу з приводу загибелі і поранення американських військовослужбовців в Йорданії", – вказує Пентагон.

Крім того, сторони підтвердили свою підтримку заявки Швеції на вступ до Альянсу та висловили сподівання, що Угорщина завершить процес ратифікації.

Раніше очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен 29 січня за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" оголосила про виділення 122 мільйонів євро на військову допомогу Україні.

Перед цим НАТО уклав контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів на суму 1,2 мільярда доларів.

Альянс підштовхує країни-члени до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав закуповувати боєприпаси для України в країнах за межами ЄС, щоб поставити обіцяний мільйон снарядів.