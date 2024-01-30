Остин и Столтенберг обсудили наращивание производства оружия для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретились в Пентагоне, где обсудили поддержку ряда вопросов, в частности поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Пентагон.

"Каждый из них отметил критическую важность быстрого наращивания оборонного производства для продолжения поддержки Украины, пополнения запасов боеприпасов и оборудования НАТО, а также выполнения растущих требований оборонных планов, принятых на Вильнюсском саммите Альянса", – говорится в сообщении.

Относительно Украины оба лидера подчеркнули важность сохранения единства НАТО и обсудили текущую поддержку со стороны Альянса, отмечают в пресс-релизе Пентагона.

Как говорится в сообщении, Столтенберг и Остин обсудили усиление средств сдерживания и обороны НАТО, а также проанализировали прогресс в выполнении решений, принятых на Вильнюсском саммите 2023 года.

"Они также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности выразив возмущение и скорбь по поводу гибели и ранения американских военнослужащих в Иордании", – указывает Пентагон.

Кроме того, стороны подтвердили свою поддержку заявки Швеции на вступление в Альянс и выразили надежду, что Венгрия завершит процесс ратификации.

Ранее глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 29 января по итогам заседания в формате "Рамштайн" объявила о выделении 122 миллионов евро на военную помощь Украине.

Перед этим НАТО заключил контракты на закупку около 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Альянс подталкивает страны-члены к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

В то же время министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал закупать боеприпасы для Украины в странах за пределами ЕС, чтобы поставить обещанный миллион снарядов.