Кандидати у президенти Фінляндії посперечались, чи відповідатимуть на дзвінок Путіна

У Фінляндії між експрем’єром Александром Стуббом та колишнім міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто, які претендують на посаду президента, відбулась дискусія щодо того, чи відповідати на дзвінок глави Кремля Владіміра Путіна.

Це відбулось в ефірі програми A-Studio фінського мовника Yle, повідомляє "Європейська правда".

Як з’ясувалося, Стубб і Хаавісто мають різні погляди щодо того, чи відповідати на дзвінок Путіна, якщо той зателефонував би для привітання з обранням.

Зокрема, Стубб підкреслив, що якби Путін зателефонував би з привітаннями, телефон дзвонив би дуже довго.

"Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією", – сказав він.

На відміну від свого суперника Хаавісто зазначив, що підняв би слухавку.

"Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання", – сказав він.

Водночас Хаавісто виключив можливість будь-якої політичної дискусії без координації.

Нагадаємо, перший тур виборів президента Фінляндії не визначив переможця, тож країна обере свого лідера у другому – між експрем’єром Стуббом та колишнім міністром закордонних справ Хаавісто.

Нагадаємо, Стубб пообіцяв не підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України. Втім, решта кандидатів також обіцяють зберігати жорстке ставлення до Росії.

Детальніше читайте у статті: Вибори без шансів для Росії: хто стане новим президентом Фінляндії.