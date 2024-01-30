Кандидаты в президенты Финляндии поспорили, будут ли отвечать на звонок Путина

В Финляндии между экс-премьером Александром Стуббом и бывшим министром иностранных дел Пеккой Хаависто, которые претендуют на пост президента, состоялась дискуссия о том, отвечать ли на звонок главы Кремля Владимира Путина.

Это произошло в эфире программы A-Studio финского вещателя Yle, сообщает "Европейская правда".

Как выяснилось, Стубб и Хаависто имеют разные взгляды относительно того, отвечать ли на звонок Путина, если тот позвонил бы для поздравления с избранием.

В частности, Стубб подчеркнул, что если бы Путин позвонил бы с поздравлениями, телефон звонил бы очень долго.

"Я бы не отвечал. Путин использовал бы это как какую-то пропаганду. Сейчас мы не имеем никаких отношений с Россией", – сказал он.

В отличие от своего соперника Хаависто отметил, что поднял бы трубку.

"Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял поздравления", – сказал он.

В то же время Хаависто исключил возможность любой политической дискуссии без координации.

Первый тур выборов президента Финляндии не определил победителя, поэтому страна выберет своего лидера во втором – между экс-премьером Стуббом и бывшим министром иностранных дел Хаависто.

Напомним, Александр Стубб пообещал не поддерживать никакие отношения с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины. Впрочем, остальные кандидаты также обещают сохранять жесткое отношение к России.

Подробнее читайте в статье: Выборы без шансов для России: кто станет новым президентом Финляндии.