У Німеччині оголосили страйк лікарі університетських клінік

Німецькі лікарі 23 державних університетських клінік оголосили страйк на вівторок після того, як керівники їхніх установ та профспілкові лідери не змогли досягти згоди під час колективних переговорів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Кілька тисяч лікарів вирішили зібратись на мітинг у північнонімецькому місті Ганновері, щоб вимагати підвищення заробітної плати та обмеження ротаційних змін, які тягнуть за собою ненормований робочий день.

Профспілка лікарів Marburger Bund вимагає підвищення заробітної плати на 12,5%, а також вищих бонусів за регулярні нічні, вихідні та святкові зміни для більш ніж 20 тисяч лікарів університетських клінік, які фінансуються 16 федеральними землями Німеччини.

За словами лідера профспілки Андреаса Боцлара, федеральні землі не хочуть визнавати той факт, що університетські клініки дедалі більше відстають як щодо зарплат, так і умов праці.

Він поскаржився, що нижча заробітна плата та довший робочий день в цих закладах у порівнянні з іншими медичними установами ускладнюють наймання молодшого персоналу.

У профспілці вказали, що страйк не вплине на надання невідкладної допомоги пацієнтам, оскільки керівництво клінік юридично зобов'язане забезпечити наявність персоналу для надання невідкладної допомоги, але робота закладів може бути порушена. Втім, деякі нетермінові операції довелося відкласти.

Раніше німецька профспілка Verdi оголосила, що у всіх федеральних землях країни, окрім Баварії, 2 лютого почнеться страйк працівників громадського транспорту.

Страйк не зачепить міжміські та регіональні поїзди Deutsche Bahn, працівники яких страйкували минулого тижня.

Страйк залізничників у Німеччині почався 24 січня й мав завершитись лише ввечері 29-го, ставши найдовшим в історії. Натомість вони погодились повернутись на роботу раніше.